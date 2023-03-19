Kaybolan 3 yaşındaki Abdulmumin'den 41. günde sevindiren haber

Cumhuriyet'te yer alan habere göre enkazdan sağ çıkartıldıktan sonra kaybolan 3 yaşındaki Abdulmumin İbrahim, yaklaşık 40 gün sonra İstanbul’da bulundu. Abdulmumin’in amcası Bilal İbrahim yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı.

Yeğeninin depremin üçüncü günü enkazdan çıkarıldığını söyleyen İbrahim, “Antakya’daydık. Göçükten çıktık ve 3 yaşındaki yeğenimi bir süre sonra çıkardık. Çocuğun hiçbir şeyi yoktu konuşuyordu. Ambulans çağırdık ve orada bir hastaneye gittik, bakıldı ki bir şey yok. Sonra çocuk ambulansa bindirilerek Mersin Yeni Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ambulans şoförü yer olmadığı için beni bindirmedi. Ertesi gün hastaneye gittim bulamadım. Öyle bir çocuğun olmadığını söylediler. Nereye gittiğini sorduğumda ‘Bilmiyoruz’ dediler” ifadelerini kullandı.

Mersin ve çevre illerdeki hastanelerde yeğenini bulamadığını belirten İbrahim, bir arkadaşının Abdulmumin’in İstanbul’da bir hastanede olduğunu haber verdiğini, günler sonra yeğenini bulduğunu anlattı.