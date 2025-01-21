Kayak Merkezinde Otel Yangını! Yaralılar Var

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralananların bulunduğu yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye ediliyor.

Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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