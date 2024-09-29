Kaya Üzerinde Yer Alıyor! Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yer alan Yüksek Kilise, 1800'lü yıllarda Rumlar tarafından Rahipler Okulu olarak inşa edilmiş ve tarihi mirasıyla dikkat çekiyor. Kilise, Tunç ve Demir Çağı'na ait Kalkolitik yerleşimlerin yanı sıra Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izler barındırıyor. Yüksek Kilise içerisinde, bir su toplama deposu ve toplantı alanı yer alıyor.

Analipsis Tepesi üzerinde, dik kayalar üzerine taş oymayla inşa edilen bu yapının içinde Bizans dönemine ait bir şapel de bulunuyor. Güzelyurt ilçesinin gölet manzaralı Yüksek Kilisesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayarak tarihi ve kültürel zenginliğini sergiliyor.

Kaynak: İHA