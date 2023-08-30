Kavurucu sıcaklar geri dönüyor: 10 derece birden artacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos 2023 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre yurt genelinde hava sıcaklıklarında artış yaşanacak. Bazı bölgelerde sıcaklık artışı 10 dereceleri bulacak.
Meteoroloji'nin 30 Ağustos Çarşamba günü için yaptığı değerlendirmelere göre; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde normallerinin 3-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Karadeniz’de 8 ila 10 derece, İç Anadolu’da 6 ila 8 derece üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 02.09.2023 Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık