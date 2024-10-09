Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta’da kavşağa kontrolsüz giren iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesi Abacılar mahallesi otogar anıtı kavşağında saat 11.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gelendost’tan Yalvaç istikametine gelerek kavşaktan çevreyolu istikametine dönen Abdullah A. idaresindeki otomobil ile ilçe merkezinden Gelendost istikametine seyir halinde olan Minnet M. (69) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada Tofaş otomobilde yolcu olarak bulunan Kevser M.(55) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken hastanede tedavi altına alınan Kevser M.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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