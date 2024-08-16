Kavgayı Ayırmak İsterken Vuruldu!

Olay, gece saatlerinde Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yol ortasında tartışan 2 sürücüyü ayırmak için araya giren O.A. (24) ayırmak istediği kavgaya bir anda taraf oldu.

'Sen niye karışıyorsun' diye başlayan tartışma sonunda O.A. silahla dizinden vuruldu. Genç, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın failini yakalamak için çalışmalara başladı.

Kaynak: İHA