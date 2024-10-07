Kavganın Sebebini Duyan Şoke Oldu: İş Makinasıyla Daldı! Yaralılar Var

Komşu iki aile arasında, ceviz ağacından otomobilin üzerine düşen cevizler sebebiyle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Aile üyelerinin de dahil olduğu kavgada 20'ye yakın kişi yaralanırken, taraflardan biri iş makinasıyla kavgaya dahil oldu. O anlar kameralara yansıdı.

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İstanbul'da çıkan kavga, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokaktaki ağaçtan düşen cevizler bir otomobilde maddi hasara neden oldu.

KAVGAYA KADIN VE ÇOCUKLAR DA DAHİL OLDU

Hasara gören aracın sahibiyle ceviz ağacı sahibinin tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Tüm aile üyelerinin de karıştığı kavga büyüyerek taşlı sopalı meydan muhaberesine dönüştü. Kavgada kadın ve çocuklar aldıkları darbelerle yaralandı.

Kavganın Sebebini Duyan Şoke Oldu: İş Makinasıyla Daldı! Yaralılar Var - Resim : 1

İŞ MAKİNESİYLE KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Taraflardan bir kişi iş makinesiyle kavgaya dahil olurken iş makinesinin altında kalmaktan son anda kurtulanlar kavga etmeye devam etti. İş makinesiyle sokakta park halindeki araçlara da çarparak hasar veren sürücüye taş ve sopalarla saldırarak engellemeye çalıştılar.

Kavganın Sebebini Duyan Şoke Oldu: İş Makinasıyla Daldı! Yaralılar Var - Resim : 2

20'YE YAKIN KİŞİ YARALI

Çıkan kavgada 20'ye yakın kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılırken kavga polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu.

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu kavgayı vatandaşlar anbean kayıt altına aldı.

Kaynak: DHA

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