Katmandu Havalimanı'nda Hareketli Dakikalar: THY Uçağı Boşaltıldı

İstanbul-Katmandu seferini tamamlayan THY uçağının iniş takımlarında duman çıkması üzerine, yolcular acil tahliye botları kullanılarak güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Son Güncelleme:
Katmandu Havalimanı'nda Hareketli Dakikalar: THY Uçağı Boşaltıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul’dan Nepal’in başkenti Katmandu’ya giden tarifeli uçağında iniş sonrası hareketli dakikalar yaşandı.

Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’na sorunsuz bir iniş gerçekleştiren TK 726 sefer sayılı, TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçak, pisti terk edip taksi yoluna geçtiği sırada iniş takımlarından dumanlar yükselmeye başladı.

KULE TALİMATIYLA AC,L TAHL,YE

Havalimanı kontrol kulesinin dumanı fark edip uyarıda bulunması üzerine, uçağın kaptan pilotu tedbiren acil tahliye kararı aldı. Uçağın kapılarındaki acil durum botları (slide) hızla açılarak yolcular tahliye edildi.

Tahliye sürecinin başarıyla tamamlandığını belirten THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, olayda hiçbir yolcu veya mürettebatın yaralanmadığını açıktı.

NEDENİ HİDROLİK ARIZASI

Olayın ardından teknik ekipler uçak üzerinde inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, dumanın iniş takımlarındaki hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı tespit edildi.

Katmandu’da mahsur kalan dönüş yolcuları için THY tarafından İstanbul’dan ilave bir sefer planlandığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul THY Nepal
Son Güncelleme:
Kanuni Şakası Sonrası Dava Açılmıştı: İşte Komedyen Tuba Ulu İçin İstenen Ceza Komedyen Tuba Ulu İçin İstenen Ceza Belli Oldu
'Casusluk' Davasında İlk Duruşma Bugün Görülecek 'Casusluk' Davasında İlk Duruşma Bugün Görülecek
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar Hantavirüs Paniği Büyüyor: Prof. Ceyhan’dan Kritik Uyarılar
Cumhuriyet Savcısını Bile Dolandırdılar: Pes Dedirten Büyük Vurgun Cumhuriyet Savcısını Bile Dolandırdılar: Pes Dedirten Büyük Vurgun
Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi Kraliçe Mathilde Baykar Üssünde: Belçika Heyeti Milli SİHA’ları İnceledi
'Yeni Pandemi' Korkusu Büyüyor! İki Kişide Daha Hantavirüsü Tespit Edildi 'Yeni Pandemi' Korkusu Büyüyor! İki Kişide Daha Hantavirüsü Tespit Edildi
İran Gerilimi Piyasaları Sarstı! Gram Altında Sert Düşüş İran Gerilimi Piyasaları Sarstı! Gram Altında Sert Düşüş