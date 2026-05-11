Katmandu Havalimanı'nda Hareketli Dakikalar: THY Uçağı Boşaltıldı

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul’dan Nepal’in başkenti Katmandu’ya giden tarifeli uçağında iniş sonrası hareketli dakikalar yaşandı.

Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’na sorunsuz bir iniş gerçekleştiren TK 726 sefer sayılı, TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçak, pisti terk edip taksi yoluna geçtiği sırada iniş takımlarından dumanlar yükselmeye başladı.

KULE TALİMATIYLA AC,L TAHL,YE

Havalimanı kontrol kulesinin dumanı fark edip uyarıda bulunması üzerine, uçağın kaptan pilotu tedbiren acil tahliye kararı aldı. Uçağın kapılarındaki acil durum botları (slide) hızla açılarak yolcular tahliye edildi.

Tahliye sürecinin başarıyla tamamlandığını belirten THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, olayda hiçbir yolcu veya mürettebatın yaralanmadığını açıktı.

NEDENİ HİDROLİK ARIZASI

Olayın ardından teknik ekipler uçak üzerinde inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, dumanın iniş takımlarındaki hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı tespit edildi.

Katmandu’da mahsur kalan dönüş yolcuları için THY tarafından İstanbul’dan ilave bir sefer planlandığı duyuruldu.

Kaynak: AA