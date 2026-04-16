Katliamın Provası... İsa Aras Mersinli'nin Poligondaki Atış Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği kanlı katliamla ilgili sarsıcı bir delil daha ortaya çıktı. 14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli’nin, dehşet saçmadan sadece 2 gün önce poligonda silah eğitimi aldığı anlara ait görüntülere ulaşıldı.

'HATIRA OLSUN DİYE VİDEOSUNU ÇEKTİM'

Faciada kullanılan silahların sahibi olduğu gerekçesiyle tutuklanan baba Uğur Mersinli'nin daha önce verdiği ifadeler, ortaya çıkan görüntülerle bir kez daha gündeme oturdu. Polis başmüfettişi olan baba, oğlunun silahlara olan aşırı merakını köreltmek amacıyla pazartesi günü onu emniyetin poligonuna götürdüğünü söylemişti.

Baba ifadesinde şunları söylemişti:

"Oğluma birkaç el atış yaptırdım. Karşıdaki hedefi göstererek silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim. Ben de hatıra kalsın diye o anların fotoğraf ve videosunu çektim. Görüntüleri daha sonra WhatsApp üzerinden oğluma gönderdim."

ARKADAŞLARI HAYRETLE KARŞILAMIŞ

Ulaşılan görüntülerde, 14 yaşındaki saldırganın iki eline aldığı silahla soğukkanlı bir şekilde hedefe nişan aldığı ve peş peşe tetiğe bastığı görülüyor. Tutuklanan babanın ifadesine göre, kanlı eylemden iki gün önce çekilen bu atış görüntüleri bizzat İsa Aras Mersinli tarafından cep telefonundan okul arkadaşlarına izletildi.

Arkadaşlarının hayretle karşıladığı bu atış talimi, çarşamba günü ise kanlı bir katliamın provasına dönüştü.

Kaynak: İHA