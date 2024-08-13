Katliamın Adresi Yine Ankara: 5 Köpek Ölü Bulundu, Zehirlendikleri İddia Edildi

'Katliam Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye'nin birçok şehrinden sokak hayvanlarına yapılan eziyet ve katliam haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Ankara'nın Altındağ ilçesinde 5 köpek ölü bulundu. Köpeklerin kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

Son Güncelleme:
Katliamın Adresi Yine Ankara: 5 Köpek Ölü Bulundu, Zehirlendikleri İddia Edildi

Sokak köpeklerine ‘ötanazi’ yapılmasını öngören ve kamuoyunda büyük tepki çeken "7527 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 2 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte sokak hayvanları katledilmeye başlandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Zübeyde Hanım Mahallesi, Tesviyeci Caddesi'nde oto tamirhanesinde çalışan Umut Ünal, 6 ay önce yolda ezilme tehlikesi geçiren 7 yavru köpeği alarak, iş yerinin yanında kendi imkanlarıyla yaptığı kulübede beslemeye başladı.

5 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU

Ünal, 5 Ağustos'ta iş yerine geldiğinde, çevredeki esnafın da desteğiyle besleyip büyüttüğü köpeklerden 5'ini yerde hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen veteriner hekiminin yaptığı incelemede köpeklerin öldüğü belirlendi. Köpekler, belediye ekiplerine teslim edildi.

Umut Ünal, köpeklerin zehirlendiğini düşündüğünü söyleyerek, "6 aydır bakıyordum. Cumartesi akşamı hiçbir şey yoktu. Pazar günü buralar kapalı olduğu için pazartesi geldik. Geldiğimizde manzarayla karşılaştık. 7 köpeğin 4'ü öldü, sonradan da 1'i öldü, elimizde 2 tane kaldı. Büyük ihtimalle zehirlenmiş ama kimin yaptığını bilmiyorum. Kalan 2 köpek de çok kötüydü. Çok su içtiler. Onlar da ölecek diye bekledim, çok şükür kurtuldular. Köpeklerin kimseye zararı yok. Zaten biz bakıyoruz. Ben evden onlara et haşlayıp getiriyorum, süt alıyoruz. Buradaki arkadaşlar yardımcı oluyor. Üzüldüm 6- 7 aydır emek veriyorum. Getirdiğimde küçücüklerdi" dedi.

Niğde ve Ankara'dan Sonra Bir Katliam İddiası Daha: Edirne'de Köpekleri Öldürüp Çöplüğe Attılar!Niğde ve Ankara'dan Sonra Bir Katliam İddiası Daha: Edirne'de Köpekleri Öldürüp Çöplüğe Attılar!Güncel

Hayvanseverler Altındağ Belediyesi Önüne Çelenk Siyah BıraktıHayvanseverler Altındağ Belediyesi Önüne Çelenk Siyah BıraktıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Altındağ Ankara Sokak köpekleri
Son Güncelleme:
Mustafa Sandal'dan Çarpıcı Paylaşım: Şu Karede Tutuklanan Sadece Bir Kişi Var! 'Şu Karede Tutuklanan Sadece Bir Kişi Var!'
Aynı Evden İki Yılda Toplam 80 Ton Çöp Çıkarıldı! Aynı Evden İki Yılda 80 Ton Çöp Çıkarıldı
Cristiano Ronaldo’dan Veda Mesajı: Her Şey İçin Teşekkürler Cristiano Ronaldo’dan Veda Mesajı
Akılalmaz Olay: Kebap Yerken Karnına Şiş Saplandı Akılalmaz Olay: Kebap Yerken Karnına Şiş Saplandı
20 Gün Arayla İkinci Zam: Fiyatı Şahlandı Gidiyor 20 Gün Arayla İkinci Zam: Fiyatı Şahlandı
Meclis Can Atalay İçin Toplanıyor: Numan Kurtulmuş Saat Verdi Meclis'te Can Atalay Zirvesi
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor
Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi
Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem! Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’dan Hissedildi Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem!
Akşener İddiaların Ardından İlk Kez Konuştu: 'Kılıçdaroğlu ve Özdağ ile Mahkemede Hesaplaşacağız' 'Mahkemede Hesaplaşacağız!'
AKP Resmen Duyurdu: 2 Vekil, 15 Belediye Başkanı Partiye Geçiyor 2 Vekil, 15 Belediye Başkanı Partiye Geçiyor