Katliamın Adresi Gaziantep: Yavru Köpeklerin Kafalarını Kestiler!

Oğuzeli ilçesine bağlı Altınyurt Mahallesi'nde 3 yavru köpek, boş arazide başları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, olay yerinde incelemeler yaparken, yaşanan hayvan katliamına ilişkin soruşturma başlatıldı.

“KATİLLER BİR AN ÖNCE YAKALANSIN”

Olayla ilgili konuşan Gülnur Cömert, köpekleri öldürenlerin bir an önce yakalanmasını talep etti. Cömert, “Bizim tek isteğimiz bu hayvanlar zarar görmesin. Kısırlaştırılsın, belirli bir yaşam alanı olsun” ifadelerini kullandı.

“DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIK”

Sürecin takipçisi olduklarını ifade eden Altınyurt Mahalle Muhtarı Salih Bozgeyik ise "Maalesef dün burada 3 köpek başı kesik halde bulundu. Biz daha öncesinde hiç böyle bir şey ile karşılaşmadık. Bizim köyde hepimizin hayvanı var, hepimiz hayvanseveriz. Bu olay, başka kişiler tarafından yapılan ve köyümüze mal edilmeye çalışılan bir olay" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA