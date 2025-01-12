Katliamın Adresi Gaziantep: Yavru Köpeklerin Kafalarını Kestiler!

Hayvan katliamının adresi bu kez Gaziantep oldu. Kentin Oğuzeli ilçesinde 3 yavru köpek kafaları kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

Katliamın Adresi Gaziantep: Yavru Köpeklerin Kafalarını Kestiler!

Oğuzeli ilçesine bağlı Altınyurt Mahallesi'nde 3 yavru köpek, boş arazide başları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, olay yerinde incelemeler yaparken, yaşanan hayvan katliamına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Katliamın Adresi Gaziantep: Yavru Köpeklerin Kafalarını Kestiler! - Resim : 1

“KATİLLER BİR AN ÖNCE YAKALANSIN”

Olayla ilgili konuşan Gülnur Cömert, köpekleri öldürenlerin bir an önce yakalanmasını talep etti. Cömert, “Bizim tek isteğimiz bu hayvanlar zarar görmesin. Kısırlaştırılsın, belirli bir yaşam alanı olsun” ifadelerini kullandı.

Katliamın Adresi Gaziantep: Yavru Köpeklerin Kafalarını Kestiler! - Resim : 2

“DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIK”

Sürecin takipçisi olduklarını ifade eden Altınyurt Mahalle Muhtarı Salih Bozgeyik ise "Maalesef dün burada 3 köpek başı kesik halde bulundu. Biz daha öncesinde hiç böyle bir şey ile karşılaşmadık. Bizim köyde hepimizin hayvanı var, hepimiz hayvanseveriz. Bu olay, başka kişiler tarafından yapılan ve köyümüze mal edilmeye çalışılan bir olay" şeklinde konuştu.

Katliamın Adresi Gaziantep: Yavru Köpeklerin Kafalarını Kestiler! - Resim : 3

Antalya'da Komşusunun Köpeğini Katletti, 'Pişmanım' Dedi, Serbest BırakıldıAntalya'da Komşusunun Köpeğini Katletti, 'Pişmanım' Dedi, Serbest BırakıldıGüncel
Silivri'de Yine Hayvan Katliamı! Onlarca Yavru Kediyi Öldürüp Ağaca AstılarSilivri'de Yine Hayvan Katliamı! Onlarca Yavru Kediyi Öldürüp Ağaca AstılarGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Hayvan katliamı Gaziantep
Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor
Kekin Kabarması İçin Eklenmesi Gereken Malzeme: Daha İyi Pişiyor Kekin Kabarması İçin Eklenmesi Gereken Malzeme: Daha İyi Pişiyor
Kırklareli Kar Altında: Araçlar Sınırda Mahsur Kaldı Kırklareli Kar Altında: Araçlar Sınırda Mahsur Kaldı
Firari Hükümlü Bazanın Altından Çıktı Firari Hükümlü Bazanın Altından Çıktı