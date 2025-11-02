Katliamı Dünyaya Duyurdular… Gazze’de Soykırımın En Yakın Tanığı Olan Gazeteciler TV100’e Konuştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında sadece siviller değil, gerçeğin peşindeki gazeteciler de hedef oldu. Savaşın başladığı günden bu yana yüzlerce gazeteci İsrail tarafından katledildi, onlarcası sakat kaldı, birçoğu ailesini, evini, mesleğini kaybetti. Buna rağmen, dünya bugün Gazze’de yaşanan soykırımı onların cesareti sayesinde öğrendi. Bombalar, açlık ve yıkımın ortasında kameralarını kapatmayan bu gazeteciler, tarihin en büyük medya direnişlerinden birini yazdı.

Gazze’deki soykırıma yakından tanık olan 6 gazeteci TRT World Forum 2025 için İstanbul’a geldi. Yaşadıkları zorlukları tv100 mikrofonlarına anlatan gazeteciler, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRT Arabi kameramanı Sami Shenada

'SOYKIRIMI GÖSTERMEK BOYNUMUZUN BORCUYDU'

Bu isimlerden biri Gazze’de 21 ay boyunca kamerayla gerçeği kaydeden TRT Arabi kameramanı Sami Shenada oldu. Shenada, savaşın ilk haftasında evi bombalandı, ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Buna rağmen sahadan çekilmedi. 12 Nisan 2024’te bir tank atışı sonucu ağır yaralanan Shenada, sağ bacağını kaybetti. Shenada, tv100’e yaptığı açıklamada direnişini şu sözlerle anlattı: “Bu kadar yapılan bombardımana, binlerce gazeteci şehitlere rağmen, yaşamış olduğum sakatlığa rağmen geri durmadım. Yabancı gazetecilerin Filistin’e girmesi yasak olmasına rağmen biz bu görevi üstlendik. İsrail’in yaptığı bu soykırımı göstermek bizim boynumuzun borcuydu.”

TRT World Orta Doğu Muhabiri Nizar Sadawi

'ASLA PES ETMEYİ DÜŞÜNMEDİM'

TRT World Orta Doğu Muhabiri Nizar Sadawi de Gazze’de gerçeğin peşinde savaşan isimlerden biri oldu. Sadawi ise, tv100’e yaptığı açıklamada mesleğini şu sözlerle özetledi: “Aslında bu kendi hikayesidir, ailesinin sevdiklerinin, komşularının hikayesidir. Bu aslında bütün gazetecilerin yapması gerekendir.”

“Pes etmeyi düşündün mü?” sorusuna ise “Asla. Filistinli gazeteci olmak; birçok seçeneği seçemezsin demek, görevi bırakmak istiyorum diyemezsin demek, yoruldum diyemezsin demek” şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: TV100