Katliam Haberlerine Yenisi Eklendi! AKP’li Belediyenin Köpekleri Toplu Mezarlara Gömdüğü İddia Edildi

Sokak köpeklerine ‘ötanazi’ yapılmasını öngören ve kamuoyunda büyük tepki çeken "7527 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 2 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte bazı belediyelerin köpekleri 'uyutma' adın altında öldürmeye başladığı iddia edildi. T24’ün özel haberine göre; Yasadan önce Niğde Belediyesi’nin geçici hayvan bakımevine getirilen yavru ve çoğunluğu küçük ırk köpeklerden bazılarının da enjeksiyon yöntemiyle öldürmeye başlandığı iddia edildi. Avukatlar, Veteriner İşleri Müdürü T.B.’nin talimatıyla ötanazi uygulanan köpeklerin Niğde’nin Niğkum bölgesindeki hayvan mezarlığına topluca gömüldüğü görüntülere ulaştıklarını iddia etti.

Görüntülere göre, köpekler ötanazi yöntemiyle öldürüldükten sonra hayvan mezarlığına koli içinde getirildi. Avukatlar ve gönüllülerin videolarla kayıt altına aldığı mezarlıkta, üzerine kireç dökülen toplu mezarların çevresine bırakılan içi boş kanlı koliler de dikkat çekti. Gömülen bazı köpeklerin kuyrukları toplu mezarlardan göründü.

'HER GÜN YENİ HAYVANLAR ATILIYOR'

T24’e konuşan avukatlar, talimatı verdiği gerekçesiyle Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü T.B. ile ötanazi işlemini gerçekleştirdikleri önü sürülen iki çalışandan şikayetçi oldu. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, tanık beyanlarına ilişkin de şu ifadeler yer aldı:

(....) Bunun üzerine ‘hayvan mezarlığı’ tabelası bulunan Niğkum Bölgesi’ndeki hayvan mezarlığı alanına her gün gidip gelmeye başladım ve buraya her gün yeni hayvanların atıldığını, üstlerine en az bir toprak atıldığını, daha önce atılanların çürüdüğünü ve ağır bir koku ve sinek yoğunluğunu gözlemledim. Barınağa da düzenli olarak ziyaretlerime devam ettim ve bu süreçte köpeklerin sayısında hızlı bir azalma olduğunu fark ettim. Öyle ki; tahminimce bin köpek barındırabilecek büyüklükte ve donanımda bir yer olmasına rağmen köpek sayısının 20-30’u geçmemektedir. Üstelik geçtiğimiz senelerde 700-800 civarı köpek olduğunu defalarca gözlemledim. Bu öldürme işlemini yaklaşık 7 aydır yaptıklarını da isminin gizli tutulmasını isteyen barınak çalışanı söylemiştir.”

'BAKIMEVİNİN RUHSATI ARAŞTIRILSIN, HAYVANLAR ÖLÜM NEDENİ İNCELENSİN'

Suç duyurusunda, ruhsatsız barınaklarda tıbbi müdahalenin yapılamayacağı vurgulanarak Niğde Belediyesi’nin geçici hayvan bakımevinin ruhsatının sorgulanması talep edildi. Delil karartılmaması için gizlilik kararı verilmesi de talep edilen suç duyurusunda, hayvan mezarlığına gömülen hayvanların ölüm nedeninin anlaşılması için nekropsiye gönderilmesi istendi.

YASADAN ÖNCE BAŞLAYAN SÜREÇ YAKLAŞIK 7 AYDIR DEVAM EDİYOR

T24’e konuşan gönüllüler de ötanazi işleminin tartışmalı yasa henüz Meclis’e gelmeden önce başladığını ve bu durumun yaklaşık 7 aydır sürdüğünü iddia etti. Niğkum bölgesine her gün gittiklerini ve buraya geçici hayvan bakımevi çalışanları tarafından hayvanların atıldığını gördüklerini söyleyen gönüllüler, görüntülerde de yer alan içi kanlı boş kolilere göre köpeklerin enjeksiyon işlemi sırasında öldürülmeden önce acı çekmiş olabileceğini öne sürdü.