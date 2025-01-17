Katip Duruşma Salonunda Kalp Krizi Geçirdi, Hayatını Kaybetti

Ankara'da duruşma salonunda kalp krizi geçiren katip Feramuz Deniz, yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan Deniz, tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

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Katip Duruşma Salonunda Kalp Krizi Geçirdi, Hayatını Kaybetti

Ankara Adliyesi'nde görevli katip Feramuz Deniz (55), duruşma salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Saat 11.00 sıralarında Ankara Adliyesi'nde meydana gelen olayda, 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli katip Feramuz Deniz, duruşma öncesi mahkeme salonunda hazırlık yaparken aniden fenalaşarak, sandalyeden düştü.

Başını yere çarpan Deniz'i, mesai arkadaşları yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adliyeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale sonrası Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, kurtarılamadı. Deniz'in, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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