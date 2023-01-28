Katar'dan geldi, İstanbul'da yakalandı: Tam dört valiz dolusu!

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleşen olayda, Katar’ın başkenti Doha-İstanbul seferini yapan uçakla gelen üç şahsın Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şüpheli görülmesi üzerine şahıslara ait valizler x-ray taramasından geçirildi.

Görüntülerde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine söz konusu valizler fiziki kontrole tabi tutularak ekiplerce detaylı şekilde arandı.

PİYASA DEĞERİ 800 BİN TL

Gerçekleştirilen aramalar neticesinde şahıslara ait valizlerde toplam 54 kilogram ağırlığında ve 262 bağ şeklinde doğal insan saçı ele geçirildi. Yakalanan saçların yaklaşık 800 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yakalanan kaçak saçlara ekiplerce el konulurken, olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Kaynak: İHA