Katar'da Kritik Görüşme: Hakan Fidan, Hamas Yetkilileriyle Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Katar'da, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ile görüştü.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Katar'da Kritik Görüşme: Hakan Fidan, Hamas Yetkilileriyle Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı X hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın paylaşımına göre, Fidan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'deki insani durum ve ateşkese ilişkin konular ele alındı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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