Katar'da Kritik Görüşme: Hakan Fidan, Hamas Yetkilileriyle Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Katar'da, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ile görüştü.
Tuğçenur Acar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı X hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın paylaşımına göre, Fidan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'deki insani durum ve ateşkese ilişkin konular ele alındı.
Bakanımız @HakanFidan, Doha’da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 2, 2025
Görüşmede ateşkesle ilgili konular ve Gazze’deki insani durum ele alındı. pic.twitter.com/1CJXFCpThq
Kaynak: Haber Merkezi
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