Katar'da Kritik Görüşme: Hakan Fidan, Hamas Yetkilileriyle Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı X hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın paylaşımına göre, Fidan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'deki insani durum ve ateşkese ilişkin konular ele alındı.

Bakanımız @HakanFidan, Doha’da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü.



Görüşmede ateşkesle ilgili konular ve Gazze’deki insani durum ele alındı. pic.twitter.com/1CJXFCpThq — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 2, 2025

Kaynak: Haber Merkezi