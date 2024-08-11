Kasten Öldürme Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Gaziantep'te kasten adam öldürme suçundan 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

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Kasten Öldürme Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde kasten adam öldürme suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs, Nizip ilçesinde saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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