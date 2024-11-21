Kastamonu'nda Kendiliğinden Yetişiyor, 900 Ton Hasadı Yapıldı: Avrupa'nın Gözdesi Oldu Kapış Kapış Satılıyor
Kastamonu'nun bereketli ormanlarında doğal olarak yetişen mantarlar, kırsal kesimde yaşayan halkın önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Özellikle sonbahar yağışlarıyla birlikte bol miktarda toplanan bu mantarlar, işlenip dondurulmuş halde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya pazarlarına ihraç ediliyor.
Kaynak: İHA
Kastamonu'da mantar işleme tesisleri tarafından her yıl yaklaşık 100 milyon TL'lik ihracat gerçekleştirilirken, bu doğal ürünler İsviçre, Fransa, Almanya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelere gönderiliyor. Kastamonu'da dedesinden devraldığı işi sürdüren Ferhat Çevik ve eşi Arzu Çelik, her yıl yaklaşık 900 ton mantar ihraç ederek Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.
YENİ YATIRIMLARLA KAPASİTE ARTIŞI
Mantar üretiminde kapasitesini sürekli artıran Ferhat Çevik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) desteğiyle 11,6 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımın 5 milyon TL’si hibe desteği olarak sağlandı. Yapılan yatırımla birlikte soğuk hava deposu ekipmanları yenilenirken, 3 frigorifik araç da filoya eklendi.
Yıllardır mantar işleme ve ihracat alanında faaliyet gösterdiklerini belirten Çevik, “Doğadan topladığımız mantarları alım, işleme ve paketleme süreçlerinden geçirerek yurtdışına ihraç ediyoruz. Bu yıl yağışların etkisiyle bol verimli bir sezon geçirdik. İşletmemizde 18 farklı mantar türü işliyoruz ve bunların 5-6 çeşidini yurtdışına ihraç ediyoruz. Avrupa’dan gelen talep her yıl artıyor” dedi.
KASTAMONU’NUN EKONOMİSİNE KATKI
Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, mantarın bölge ekonomisindeki yerine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:
“Kastamonu, doğadan toplanan mantarların işlenmesi ve ihracatı açısından Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri. Bölgedeki ekosistem, mantar üretimi için çok elverişli. İşleme ve ihracat süreçleri, ilimizde önemli bir istihdam alanı oluşturuyor. Avrupa ülkelerine ihraç edilen bu ürünler, Kastamonu’nun ekonomisine büyük katkı sağlıyor.”
Tanrıkulu ayrıca, ihracatçı firmalara yönelik soğuk hava deposu, işleme tesisleri ve ekipman yatırımlarının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklendiğini vurguladı.
AVRUPA’DAN BÜYÜK TALEP
Mantarların ihracatındaki artış, lezzet ve besin değeriyle bağlantılı. Çevik, “Mantar, etten daha yüksek protein içeriğine sahip. Bu nedenle yurtdışında büyük ilgi görüyor. Yıllık hasadımız, doğadaki verime bağlı olarak değişiyor ancak bu yıl 900 tona ulaştık. Ülkemizde toplanan mantarların %90’ı ihraç ediliyor ve pazar sorunu yaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kastamonu'da başlayan bu girişim, bölge halkının gelirini artırmanın yanı sıra Türkiye'nin tarım ihracatındaki çeşitliliğini de gözler önüne seriyor.