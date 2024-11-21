Kastamonu'nda Kendiliğinden Yetişiyor, 900 Ton Hasadı Yapıldı: Avrupa'nın Gözdesi Oldu Kapış Kapış Satılıyor

YENİ YATIRIMLARLA KAPASİTE ARTIŞI

Mantar üretiminde kapasitesini sürekli artıran Ferhat Çevik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) desteğiyle 11,6 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımın 5 milyon TL’si hibe desteği olarak sağlandı. Yapılan yatırımla birlikte soğuk hava deposu ekipmanları yenilenirken, 3 frigorifik araç da filoya eklendi.

Yıllardır mantar işleme ve ihracat alanında faaliyet gösterdiklerini belirten Çevik, “Doğadan topladığımız mantarları alım, işleme ve paketleme süreçlerinden geçirerek yurtdışına ihraç ediyoruz. Bu yıl yağışların etkisiyle bol verimli bir sezon geçirdik. İşletmemizde 18 farklı mantar türü işliyoruz ve bunların 5-6 çeşidini yurtdışına ihraç ediyoruz. Avrupa’dan gelen talep her yıl artıyor” dedi.