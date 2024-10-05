Kastamonu’da Zehir Tacirlerine Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçildi ve gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

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Kastamonu’da Zehir Tacirlerine Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 94,3 gram metamfetamin, 0,91 gram kannabinoid, 11 adet sentetik ecza hapı, 2 adet ecstasy, 5 adet cam düzenek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 42 bin 300 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5’i tutuklandı.

Kaynak: İHA

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