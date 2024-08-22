Kastamonu'da Tarım Arazisinde Korkutan Yangın: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, inceleme başlatıldı.

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Kastamonu'da Tarım Arazisinde Korkutan Yangın: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çevlik köyündeki tarım arazisinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile yangın hızla yayıldı.

Kastamonu'da Tarım Arazisinde Korkutan Yangın: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı - Resim : 1

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edilirken, köyde yaşayan vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı.

Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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