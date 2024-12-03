Kastamonu'da Son Hasat Yapıldı! 5 Bin 454 Ton Ürün Toplandı

Kastamonu genelinde farklı ceviz türlerinin yetiştirildiği 10 bin 172 dekar alanda yapılan hasat tamamlandı. En fazla verim, Doğanyurt ilçesinde elde edildi. Burada 1.550 dekar alanda yapılan hasattan 1.502 ton ceviz alındı. İnebolu'da ise 2.106 dekar alandan 861 ton, Tosya ilçesinde ise 1.453 dekar alandan 740 ton ceviz toplandı.

Ancak, ilkbahardaki soğuk hava dalgası nedeniyle verim bazı bölgelerde beklenenin altında kaldı. Özellikle il merkezi ile Araç, Şenpazar, Taşköprü ve Devrekani ilçelerinde ceviz üretimi azaldı. Kastamonu merkezde geçen yıllarda 6 bin ton cevizin toplandığı 1.105 dekar alandan bu yıl sadece 360 ton ceviz alındı. Diğer ilçelerde de düşüşler yaşandı; Araç'ta 940 dekar alandan 440 ton, Taşköprü'de 450 dekar alandan 241 ton, Devrekani'de ise 180 dekar alandan sadece 2 ton ceviz elde edildi.