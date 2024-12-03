Kastamonu'da Son Hasat Yapıldı! 5 Bin 454 Ton Ürün Toplandı
Kastamonu'da 10 bin 172 dekar alanda yapılan ceviz hasadında toplamda 5 bin 454 ton ürün toplandı. Ancak, ilkbaharda yaşanan soğuk hava koşulları nedeniyle ceviz veriminde azalma gözlemlendi.
Kaynak: İHA
Kastamonu genelinde farklı ceviz türlerinin yetiştirildiği 10 bin 172 dekar alanda yapılan hasat tamamlandı. En fazla verim, Doğanyurt ilçesinde elde edildi. Burada 1.550 dekar alanda yapılan hasattan 1.502 ton ceviz alındı. İnebolu'da ise 2.106 dekar alandan 861 ton, Tosya ilçesinde ise 1.453 dekar alandan 740 ton ceviz toplandı.
Ancak, ilkbahardaki soğuk hava dalgası nedeniyle verim bazı bölgelerde beklenenin altında kaldı. Özellikle il merkezi ile Araç, Şenpazar, Taşköprü ve Devrekani ilçelerinde ceviz üretimi azaldı. Kastamonu merkezde geçen yıllarda 6 bin ton cevizin toplandığı 1.105 dekar alandan bu yıl sadece 360 ton ceviz alındı. Diğer ilçelerde de düşüşler yaşandı; Araç'ta 940 dekar alandan 440 ton, Taşköprü'de 450 dekar alandan 241 ton, Devrekani'de ise 180 dekar alandan sadece 2 ton ceviz elde edildi.
"BESİN DEĞERİ YÜKSEK BİR MEYVE TÜRÜDÜR"
Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Coğrafi şartlarına bağlı olarak sıfır rakımdan 1600'lü rakımlara kadar değişen yükseltilere sahip olması ayrıca denize olan bakışı gibi sebeplere bağlı olarak, ürün deseni oldukça geniş bir yelpazeden oluşmaktadır. Ceviz de bu kapsamda belirli alanlarda öne çıkan tarımsal ürünlerden bir tanesidir. Kastamonu, ceviz üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olup, son yıllarda ceviz tarımının yaygınlaşması ve ekonomik anlamda değer kazanmasıyla dikkat çekmektedir. Ceviz, besin değeri yüksek, sağlıklı yağlar içeren ve ekonomik olarak büyük potansiyel taşıyan bir meyve türüdür. Dünyada ve Türkiye'de önemli bir ihraç ürünü olan ceviz, aynı zamanda yerel ekonomiye katkı sağlamaktadır. Kastamonu'da ceviz, özellikle son yıllarda yaygınlaşan tarım alanlarından biri olmuştur. Kastamonu'nun coğrafi yapısı, iklimi ve toprak özellikleri ceviz tarımına oldukça elverişlidir. İl, yüksek rakımlı ve dağlık alanlarda ceviz yetiştirilmesine imkan tanır ve bu durum, ceviz yetiştiriciliği için uygun iklim şartları sağlar. Ayrıca işlemeli tarıma uygun alanlarda, tarım alanlarının üretime kazandırılması amacıyla özellikle yetiştiriciliği tercih edilen bir ürün olarak dikkati çekmektedir" diye belirtildi.
CEVİZ ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR YER
Kastamonu'nun ceviz üretimi ağırlıklı olarak İnebolu, Doğanyurt, Merkez, Tosya ve Araç ilçelerinde yoğunlaştığının belirtildiği açıklamada, "Bu bölgeler, ilkbahar geç donlarının etkisi daha az görülüyor olması üretimin bu bölgelerde yoğunlaşmasındaki başlıca etkenlerdendir. Bunun yanında arazinin dağlık ve eğimli olması, hakim rüzgarların bulunması ceviz ağaçlarında verimi olumlu yönde etkilemektedir. Kastamonu, Türkiye'nin ceviz üretiminde de önemli bir yer tutan illerden biridir. Ülke genelinde ceviz üretiminin arttığı yıllarda, Kastamonu'da bu büyümeden payını almıştır. Kastamonu'nun ceviz üretiminde önemli bir yeri olmasının başlıca sebeplerinden biri de, burada yetişen cevizlerin yüksek kaliteye sahip olmasıdır. Bununla birlikte, son yıllarda Kastamonu'daki çiftçiler, daha fazla gelir elde etmek amacıyla ceviz yetiştiriciliğine ilgi göstermeye başlamıştır. Yapılan projelerle bölgeye uygun ceviz çeşitleri temin edilerek plantasyonu ve özellikle kapama tipi bahçe tesisinin desteklenmesi yönünde yapılan çalışmalar neticesinde ilimizde kapama ceviz bahçeleri de kurulmuş ve verim çağına ulaşan bahçeler üreticilerimiz için gelir kapısı olmaya başlamıştır" ifade edildi.