Kastamonu'da Şok! İlçe Başkanı Gölette Ölü Bulundu

Kastamonu'da Yumurtacı Göleti’ne giren Zafer Partisi Daday İlçe Başkanı Fikri Balcı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre 53 yaşındaki Balcı, aracıyla gölet kenarına geldikten sonra suya girdi ve bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD’a bağlı dalgıçlar tarafından yapılan aramada Balcı’nın bedeni kıyıdan yaklaşık beş metre açıkta bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA