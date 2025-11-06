Kastamonu’da Sır Kayıp! Anne ve Oğlu Nerede? Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı’yı bulma çalışmaları sürüyor. Köy sakinleri, anne ve oğlunun Bozkurt yolunu sorduklarını, mantar toplamaya çıkan kişiler gibi olmadıklarını belirtti.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’yı bulmak için çalışmalar devam ediyor. Köy sakinleri, anne ve oğlunun Bozkurt yolunu sorduğunu ve ellerinde herhangi bir şey taşımadığını belirtti.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden 2 Kasım Pazar günü ayrılan anne ve oğlundan bir daha haber alınamadı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kayıp anne ve oğlunun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Kızılay tarafından ikram aracı konuşlandırılırken, köy sakinleri de gönüllü olarak çalışmalara destek veriyor.

‘BİZ, KENDİLERİNİ MANTARCI ZANNETTİK’

Anne ve oğlunu kaybolduğu gün yolda gören Ayşe Algın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben mantar toplamadan geliyordum. Evin önünde, yolun kenarındaydım. Anne ile oğlu da yukarıdaki yoldan yürüyordu. Ellerinde hiçbir şey yoktu, normal yolda yürüyorlardı. Ellerimde eşya vardı, bu yüzden aramızda bir konuşma olmadı. Ağır olduğu için mecburen eve gelmek zorunda kaldım. Yoksa konuşurdum. Anne ile oğlunu kaybolduğu gün gördüm. Daha sonra ben gördükten sonra annem ile babam da gördü. Bozkurt ilçesi ile Köseali köyü uzak, bir çocuk ile annesi buraya kadar yürüyemez. Deniz seviyesinden çok yüksek, yürümesi çok zor. Ellerinde hiçbir şey yoktu. Herhangi bir şekilde poşet falan bulunmuyordu. Annem ile babam da görmüş, 'bunlar çocukla buraya kadar mantara mı gelmiş' demişler. Biz mantar toplamaya geldiklerini zannettik. Yoksa muhabbet ederdik. Köyde caminin yanında anne ile oğluyla konuşanlar olmuş, 'nereye gidiyorsun' diye sormuşlar. O da 'ben Bozkurt’a gidiyorum, Bozkurt’a nasıl gidiliyor' diye sormuş. Kadınlar da yolu tarif etmişler."

‘GEÇ SAATTE BİR ARAÇ ALMIŞ OLMALI’

Köy sakinlerinden Ayşe Sarıoğlan ise, gözlemlerini şöyle aktardı:

"Ben kendi kendime söyleniyordum, çocukla buraya neden mantar toplamaya gelmiş diye kadına kızıyordum. Nereli olduğunu bilmiyordum. Bizler, kadının kaybolduğu gece imama misafirliğe gitmiştik. Sohbet esnasında konuşuldu. 'Köyden bir kadın ile çocuk geçti' denildi. Hocanın hanımı, 'Ayşe teyze bende gördüm onları, Bozkurt’u sordular bana, ben de ters yöndesin, geri dön' dedim. Köyden geçerken görenler var. Ben balkondaydım, ana yol üzerinde gördüm."

Kaynak: İHA

Kastamonu
