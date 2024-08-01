Kastamonu’da Rehine Krizi! 1 Polis Şehit Oldu, 1 Polis Yaralandı

Kastamonu'da İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, etrafa rastgele ateş açarak olay yerine giden iki polis memurunu yaraladı. Saldırgan, daha sonra evine saklanarak ailesini rehin aldı.

İkna çalışmaları sırasında çelik yelek giydirilen saldırganın kardeşi de devreye girdi.

Sokakta güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Yaralanan polis memurlarının sağlık ekiplerince binadan çıkartıldığı anlar, saniye saniye kameralara yansıdı. Zaman zaman bölgede silah sesleri yükseldi.

1 POLİS ŞEHİT OLDU!

Annesini rehin alan şahıs etkisiz hale getirildi. Anne sağ kurtarılırken, yaralanan polis memurlarından biri tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Kaynak: Ajanslar