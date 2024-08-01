Kastamonu’da Rehine Krizi! 1 Polis Şehit Oldu, 1 Polis Yaralandı

Kastamonu'da silahlı bir saldırgan, iki polis memurunu tabancayla yaralayıp saklandığı evinde ailesini rehin aldı. Anne sağ kurtarılırken, yaralanan polis memurlarından biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Kastamonu’da Rehine Krizi! 1 Polis Şehit Oldu, 1 Polis Yaralandı

Kastamonu'da İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, etrafa rastgele ateş açarak olay yerine giden iki polis memurunu yaraladı. Saldırgan, daha sonra evine saklanarak ailesini rehin aldı.

Kastamonu’da Rehine Krizi! 1 Polis Şehit Oldu, 1 Polis Yaralandı - Resim : 1

İkna çalışmaları sırasında çelik yelek giydirilen saldırganın kardeşi de devreye girdi.

Kastamonu’da Rehine Krizi! 1 Polis Şehit Oldu, 1 Polis Yaralandı - Resim : 2

Sokakta güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Kastamonu’da Rehine Krizi! 1 Polis Şehit Oldu, 1 Polis Yaralandı - Resim : 3

Yaralanan polis memurlarının sağlık ekiplerince binadan çıkartıldığı anlar, saniye saniye kameralara yansıdı. Zaman zaman bölgede silah sesleri yükseldi.

Kastamonu’da Rehine Krizi! 1 Polis Şehit Oldu, 1 Polis Yaralandı - Resim : 4

1 POLİS ŞEHİT OLDU!

Annesini rehin alan şahıs etkisiz hale getirildi. Anne sağ kurtarılırken, yaralanan polis memurlarından biri tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Kaynak: Ajanslar

Son Güncelleme:
Sivas’ta Bin Bir Zahmetle Üretiliyor: Resmen Sağlık Deposu, 100 Gramının Fiyatı Altınla Yarışıyor Sivas’ta Bin Bir Zahmetle Üretiliyor: Resmen Sağlık Deposu, 100 Gramının Fiyatı Altınla Yarışıyor
Ekrem İmamoğlu: Bir Kuruş Borcumuzu Ertelemiyoruz 'Bir Kuruş Borcumuzu Ertelemiyoruz'
Bursa'da Feci Kaza: Otomobiller Birbirine Girdi, 5 Kişi Yaralandı Bursa'da Feci Kaza: Otomobiller Birbirine Girdi, 5 Kişi Yaralandı
Kanser Riski En Fazla Olan Kuşak Hangisi? Kanser Riski En Fazla Olan Kuşak Hangisi?
ÇOK OKUNANLAR
Abdüllatif Şener'in Oğlu Bedirhan Şener, Anneannesini Öldürmüştü: Komşular O Anları Anlattı Türkiye'yi Sarsan Cinayette Detaylar Ortaya Çıktı
Anayasa Mahkemesi Can Atalay Hakkındaki Kararını Verdi 'Milletvekilliğinin Düşürülmesi Yok Hükmünde'
Anneannesini Öldürmüştü: Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Dikkat Çeken Karar Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Dikkat Çeken Karar
İsrail Açıkladı: Hamas'ın Bir Lideri Daha Öldürüldü Hamas'ın Bir Lideri Daha Öldürüldü
Dünya Türk Sporcuyu Konuşuyor: Paylaşımlar Milyonlarca Kez Görüntülendi Dünya Türk Sporcuyu Konuşuyor