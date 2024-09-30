Kastamonu'da Okullar 1 Gün Tatil Oldu

Kastamonu’da yarın etkili olması beklenen şiddetli sağanak sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi

Kastamonu'da Okullar 1 Gün Tatil Oldu

Kastamonu’da yarın etkili olması beklenen şiddetli sağanak sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Kastamonu Valiliği, 1 Ekim Salı günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre il genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak 1 Ekim Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 Ekim tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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