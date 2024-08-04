Kastamonu’da Meraların Verim Potansiyeli Ortaya Çıkartılacak

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Sami Karaçaylı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Fatih Gürel de hazır bulundu. Ziyaret sırasında, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kastamonu’daki Mera Alanlarının Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mera Durumlarının Ortaya Konulması Projesi" çerçevesinde, Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan iş birliği çerçevesinde, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi, belirlenen ilçelerde hayvancılığın yoğun yapıldığı geniş mera alanlarında çalışmalar yürütecek. 240 bin dekar alandan alınacak toprak örnekleri harita üzerinde tespit edilecek ve koordinatlandırılarak araziden toprak örnekleri alınacak. Toplamda 350 toprak profili açılarak, toprakların hidro-fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenecek ve mera alanlarının verim potansiyelleri ortaya konulacak. Elde edilen veriler doğrultusunda, bölgedeki hayvancılığa olumlu katkı sağlamak amacıyla planlamalar yapılacak. Ayrıca, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 350 toprak örneğinin laboratuvar analizlerini Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında gerçekleştirecek. Kastamonu Üniversitesi, bu çalışmalarda lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yer almasını sağlayarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde eğitim verecek.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, bu iş birliği ile Kastamonu’da hayvancılık ve tarım alanında kaliteyi arttırarak bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini ve gereken tüm desteği vereceklerini ifade etti. Rektör Topal, öğrencilerin sahada pratik deneyim kazanarak eğitimlerini pekiştireceğini ve bilimsel araştırmalara katkıda bulunacağını belirtti.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ise protokol ile hem üniversite öğrencilerinin sahada pratik yapma imkanı bulacağını hem de bölgedeki mera alanlarının verimliliğinin artarak hayvancılığa katkı sağlanacağını düşündüklerini belirtti. Tanrıkulu, Kastamonu Üniversitesi ile gerçekleştirilen bu iş birliğinin, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti.

Kaynak: İHA