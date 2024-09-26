Kastamonu'da Mantar Alarmı: 5 Kişi Zehirlendi
Kastamonu'da mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Zehirlenenlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yukarıçaylı köyünde Salih Tunoğlu, Fatma Tunoğlu, Sabahat Akman, Dursun Tunoğlu ve Sevim Tunoğlu, ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.
Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvuran 5 kişi tedavi altına alındı.
Durumu ağır olan Fatma Tunoğlu, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA