Kastamonu'da Mantar Alarmı: 5 Kişi Zehirlendi

Kastamonu'da mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Zehirlenenlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kastamonu'da Mantar Alarmı: 5 Kişi Zehirlendi

Yukarıçaylı köyünde Salih Tunoğlu, Fatma Tunoğlu, Sabahat Akman, Dursun Tunoğlu ve Sevim Tunoğlu, ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvuran 5 kişi tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Fatma Tunoğlu, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Kocası Uyurken Sevgilisini Çağırdı... Şarj Kablosuyla Boğdular! Kocası Uyurken Sevgilisini Çağırdı... Şarj Kablosuyla Boğdular!
Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama
Ankara'da Kar Maskeli Saldırganlar Dehşet Saçtı! Emlakçıya Kurşun Yağdırdılar Kar Maskeli Saldırganlar Dehşet Saçtı!
Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek