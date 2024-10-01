Kastamonu'da Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Kastamonu D100 karayolunda minibüs bariyerlere çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

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Kastamonu'da Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaybaşı Köyü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan Gürcistan plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

10 yolcu ile “Alman kurdu” cinsi köpeğin bulunduğu minibüsteki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı yolcu, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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