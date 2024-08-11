Kastamonu’da İki Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var

Kastamonu’nun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’nde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki otomobil ile R.Ç: yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 37 ABP 259 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA