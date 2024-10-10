Kastamonu’da Hasat Şenliği Devam Ediyor: Hedef 25 Bin Ton

15 LİRADAN ALICI BULUYOR

Kastamonu genelinde 7 bin 350 dekar alanda ekilen patateslerden yaklaşık 25 bin ton rekolte elde edilmesi beklenirken, dekar başına 3 ila 4 ton verim alındığı bildirildi. Hasat edilen patateslerin kilosu şu an için 15 TL’den alıcı buluyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, patatesin Kastamonu’nun önemli ürünlerinden biri haline geldiğini belirterek, “Bu yıl yetiştiricilerimize 250 ton patates tohumu desteği sağladık. Patates, artık Kastamonu’da şeker pancarı, buğday, arpa ve yem bitkileriyle birlikte öne çıkan ürünlerden biri oldu” dedi.