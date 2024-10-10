Kastamonu’da Hasat Şenliği Devam Ediyor: Hedef 25 Bin Ton
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kastamonu’da çiftçilere yüzde 75 hibe destekli olarak dağıtılan patates tohumlarının hasadı sürüyor. Üreticiler, hasat sonrası soğuk hava deposu talebinde bulunarak, daha fazla patates ekimi ve pazarlama imkanı istediklerini belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, Kastamonu’daki çiftçilere 250 ton patates tohumu sağlandı.
HASAT ŞENLİKLE DEVAM EDİYOR
Nisan ayında toprakla buluşturulan bu tohumların hasadı, Devrekani ilçesine bağlı Kasaplar köyünde düzenlenen hasat şenliğiyle devam etti. Etkinliğe Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ve diğer yetkililer katıldı. İl Müdürü Tanrıkulu, hasat sırasında kadınlarla birlikte patates topladı ve ardından bakanlık destekli patateslerden satın aldı.
15 LİRADAN ALICI BULUYOR
Kastamonu genelinde 7 bin 350 dekar alanda ekilen patateslerden yaklaşık 25 bin ton rekolte elde edilmesi beklenirken, dekar başına 3 ila 4 ton verim alındığı bildirildi. Hasat edilen patateslerin kilosu şu an için 15 TL’den alıcı buluyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, patatesin Kastamonu’nun önemli ürünlerinden biri haline geldiğini belirterek, “Bu yıl yetiştiricilerimize 250 ton patates tohumu desteği sağladık. Patates, artık Kastamonu’da şeker pancarı, buğday, arpa ve yem bitkileriyle birlikte öne çıkan ürünlerden biri oldu” dedi.
ÜRETİMDE VERİM SORUNU YOK
Devrekani bölgesinde patates üretimini artırmak isteyen üreticiler ise soğuk hava deposu talep ediyor. Üretici temsilcisi Kahvecioğlu, “Patates üretimimizde verim sorunu yok, ancak depolama imkanı bulunmadığı için ürünlerimizi pazarlamakta zorlanıyoruz. Soğuk hava deposu inşa edilirse, bölgedeki patates üretimi ve pazarı büyüyebilir” şeklinde konuştu.