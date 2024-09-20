Kastamonu'da Hasadı Yapıldı: Daha Önceden Yasaklıydı Özel İzinle Ekildi

Arslan, özel olarak tasarlanmış biçerdöverle kenevir hasadını kendisi gerçekleştirdi. Yaptığı açıklamada, bu yıl Taşköprü'de toplam 3 bin 100 dönüm arazide, 12 köyden 146 çiftçi tarafından lif amaçlı kenevir ekimi yapıldığını belirtti.