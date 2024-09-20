Kastamonu'da Hasadı Yapıldı: Daha Önceden Yasaklıydı Özel İzinle Ekildi
Kastamonu'da, uzun bir aradan sonra izin verilen kenevir üretiminde hasat çalışmaları başladı. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Uzunkavak köyünde yer alan kenevir tarlasını ziyaret ederek hasat sürecine katıldı.
Kaynak: AA
Arslan, özel olarak tasarlanmış biçerdöverle kenevir hasadını kendisi gerçekleştirdi. Yaptığı açıklamada, bu yıl Taşköprü'de toplam 3 bin 100 dönüm arazide, 12 köyden 146 çiftçi tarafından lif amaçlı kenevir ekimi yapıldığını belirtti.
Kenevir hasadının geçmişte insan gücüyle yapıldığını hatırlatan Arslan, "Modern tarım teknolojisinin sağladığı yeniliklerle artık hasat işlemleri daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Çiftçilerimizin özverisiyle ekilen kenevirlerin hasadına başlamış bulunuyoruz. Amacımız, Taşköprü'nün bereketli topraklarında keneviri daha geniş alanlara yayarak çiftçilerimize uzun yıllardır özledikleri üretim heyecanını yeniden yaşatmak" dedi.
Arslan, kenevir hasadının ilçeye, çiftçilere ve bölgeye hayırlı olmasını diledi. Taşköprü Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek de hasat programına katılarak sürece destek verdi.