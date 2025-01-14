Kastamonu Merkezli 3 İlde Dolandırıcılık Operasyonu, 7 Kişiye Gözaltı

Kastamonu merkezli 3 ilde yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" soruşturmasında yaklaşık 4 ay süren çalışma sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar çerçevesinde "kooperatif hissesi" satışı adı altında vatandaşlardan para toplandığı, toplanan paralara rağmen vatandaşlara kooperatif hissesi ya da tapu verilmediği öğrenildi.

Ekipler, şüphelilerin 120'den fazla kişiden yaklaşık 30 milyon lira topladığını belirledi.

Kastamonu, Ankara ve Sinop'ta da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonların sonucunda S.Y, Ü.Y, S.Y, A.K, S.A, E.A. ve H.A. gözaltına

Kaynak: AA