Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya Transfer Oldu

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, yeni sezon için Kasımpaşa'dan 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yasin Özcan'ı transfer etti.

Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya Transfer Oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 18 yaşındaki savunma oyuncusu sezon sonuna kadar Kasımpaşa formasını giymeye devam edecek.

Kasımpaşa altyapısında yetişen Yasin Özcan için veda paylaşımı yapan İstanbul ekibi şu ifadelere yer verdi;

"Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı. Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler.

KULÜP BAŞARI DİLEDİ

Yasin Özcan’ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa’ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz!"

Kaynak: DHA

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