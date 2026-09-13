Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Flaş Gelişme: Kurtlar Vadisi'nin Senaristleri İfade Verecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama: "Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın şüpheli ölümü sebebiyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; 14.09.2026 tarihinde, Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri olan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alınacaktır."