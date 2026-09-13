Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Flaş Gelişme: Kurtlar Vadisi'nin Senaristleri İfade Verecek

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alınacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Flaş Gelişme: Kurtlar Vadisi'nin Senaristleri İfade Verecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama: "Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın şüpheli ölümü sebebiyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; 14.09.2026 tarihinde, Kurtlar Vadisi isimli dizinin senaristleri olan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alınacaktır."

Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kızılcahamam'da Çıkan Orman Yangınları Kontrol Altında Kızılcahamam'da Çıkan Orman Yangınları Kontrol Altında
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Girne’deki Gemi Faciasında Yeni Aşama: Başbakan Üstel Duyurdu Girne’deki Gemi Faciasında Yeni Aşama: Başbakan Üstel Duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'den Net Seçim ve Adaylık Mesajı: Kritik İsim 2028'de Erken Seçimi İşaret Etti AK Parti'den Net Seçim ve Adaylık Mesajı: Kritik İsim 2028'de Erken Seçimi İşaret Etti
İstanbul Valisi Davut Gül'den YENİ Parti Lideri Özgür Özel'e 'Üsküdar' Yanıtı İstanbul Valisi Davut Gül'den YENİ Parti Lideri Özgür Özel'e 'Üsküdar' Yanıtı
Sigarayla Mücadelede Yeni Dönem Hazırlığı! O Tarihte Tamamen Yasaklanacak Sigarayla Mücadelede Yeni Dönem Hazırlığı! O Tarihte Tamamen Yasaklanacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Şiddetle Kınıyor, Siyaset Adabına Davet Ediyoruz' 'Şiddetle Kınıyor, Siyaset Adabına Davet Ediyoruz'
Sivas'ta Kan Donduran Olay Annenin İtirafıyla Aydınlandı: Kayıp Olarak Aranan 11 Aylık Büşra Bebek Babası Tarafından Satılmış! Annesi Her Şeyi İtiraf Etti, Babası Kızını Satmış