Kasap Dükkanında Kanlı Hesaplaşma! 2 Ölü, 2 Yaralı

Akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı’ndaki bir kasap dükkanında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.İddiaya göre, dükkana gelen bir grup ile içeride bulunanlar arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek silahların çekilmesine yol açtı.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayda Zülfü Coşan ve Ensari Coşan ağır yaralanırken, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi de vücutlarının çeşitli yerlerinden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı ancak Zülfü ve Ensari Coşan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cinayet bürosu ekiplerinin olayın nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA