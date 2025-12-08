Kartalkaya Yangın Faciası Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin verilen mahkûmiyet kararlarının gerekçesini yayımladı. Kararda, sanıkların sorumluluklarına rağmen gerekli güvenlik önlemlerini almada isteksiz ve ihmalkâr davranarak ağır kusur işledikleri vurgulandı.

Sanıklar Halit Ergül, Emir Aras, Ahmet Demir ve Kadir Özdemir'in, otelde tespit edilen eksiklikleri giderebilecek durumda olmalarına rağmen hareketsiz kaldıkları ifade edildi. Gerekçede, güvenlik risklerinin farkında olmalarına rağmen “olursa olsun” anlayışıyla hareket ettikleri ve yangına karşı gerekli tedbirleri almamış olmalarının bilinçli taksir sınırlarını aştığı belirtildi.

OTEL YÖNETİMİ MÜDAHALEDE YETERSİZ KALDI

Mahkeme, otelin yönetim kurulu üyelerinin yangının ilk anından itibaren gelişmelerden haberdar olmalarına rağmen, içeride bulunan misafirlerin tahliyesine yönelik herhangi bir talimat vermediklerini tespit etti. Sanıkların bu konudaki inkâr niteliğindeki savunmaları ise tutarsız bulunarak kabul edilmedi.

BELEDİYEYE AĞIR ELEŞTİRİ

Kararda, kamu kurumu niteliğindeki belediyenin oteldeki eksiklikleri saptamasına rağmen bu eksiklerin giderilmesi için adım atmadığına dikkat çekildi. Belediyenin, gerekli yaptırımları uygulamak yerine otel yöneticileriyle iş birliği yaparak başvuru iptaline ilişkin işlemlerde yol gösterdiği; böylece kamu güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir konuda görevini ihmal ettiği kaydedildi. Bu tutum, gerekçeli kararda “vahim nitelikte bir eylem” olarak nitelendirildi.

78 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: ANKA