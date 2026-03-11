Kartalkaya Faciası'nın Raporu Çıktı: 'Sorumluluk Bakanlıkta Değil'

Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili TBMM raporu paylaşıldı. Raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yangın denetiminde sorumlu olmadığını ortaya koydu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası sonrası kurulan TBMM Meclis Araştırma Komisyonu raporu yayımlandı. Raporda,kurumların görev ve sorumluluklarını belirleyen mevzuat ayrıntılı biçimde ele alındı. Raporda, konaklama tesislerine turizm işletmesi belgesi verilebilmesinin temel şartının, ilgili işletmenin öncelikle yetkili idarelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olması olduğu açık şekilde ifade edildi. Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığının, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan herhangi bir işletmeye turizm işletmesi belgesi düzenlemesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Kartalkaya Faciası'nın Raporu Çıktı: 'Sorumluluk Bakanlıkta Değil' - Resim : 1

Komisyon raporunda ayrıca bir işletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmasının, söz konusu tesisin imar, çevre, yangın güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ile gıda güvenliği gibi alanlarda yürürlükteki mevzuata uygun biçimde inşa edilip işletmeye açıldığının bir karinesi olarak kabul edildiği kaydedildi. Bu ruhsatın varlığının, ilgili kurumların kendi mevzuatları çerçevesinde gerekli inceleme ve denetimleri yaptığını ve herhangi bir sorun tespit edilmediğini gösteren bir belge niteliği taşıdığı ifade edildi.

SINIRLAR HATIRLATILDI

Raporda ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının sadece turizm tesislerinin belgelendirilmesi ve sınıflandırılması alanında yetkili olduğu, buna karşılık yangın güvenliği ve işletme denetimleri gibi kritik alanlarda sorumluluğun belediyeler, il özel idareleri, itfaiye teşkilatları ve iş güvenliği birimleri gibi farklı kurumlar arasında paylaşıldığı vurgulandı. Raporda, turizm işletme belgesinin nitelik belgesi olduğuna, turizm işletme belgesinin de tesisin teknik yeterliliğine (imar ve yangın güvenliği gibi) ilişkin bir belge olmayıp kalite belgesi niteliği taşıdığı belirtildi.

1 Yıl Önce Bugün… Bir Otel Nasıl Toplu Mezara Dönüştü? Kartalkaya Faciasının Perde Arkası1 Yıl Önce Bugün… Bir Otel Nasıl Toplu Mezara Dönüştü? Kartalkaya Faciasının Perde ArkasıGüncel

Kartalkaya Faciasında Flaş Gelişme: 3 Kişi Hakkında Suç Duyurusu! 'Öleceklerini Bile Bile Ölüm Koridorunda Bıraktılar'Kartalkaya Faciasında Flaş Gelişme: 3 Kişi Hakkında Suç Duyurusu! 'Öleceklerini Bile Bile Ölüm Koridorunda Bıraktılar'Güncel

Meclis Komisyonu'nun 310 Sayfalık Kartalkaya Taslak Raporu HazırMeclis Komisyonu'nun 310 Sayfalık Kartalkaya Taslak Raporu HazırGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Grand Kartal Otel
Son Güncelleme:
ABD’deki Halkbank Davasında Kritik Uzlaşma Yürürlüğe Girdi ABD’deki Halkbank Davasında Kritik Uzlaşma Yürürlüğe Girdi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Mersin’de Kadın Cinayeti: 9 Suç Kaydı Olan Saldırgan Aranıyor Mersin’de Kadın Cinayeti: 9 Suç Kaydı Olan Saldırgan Aranıyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
İlber Ortaylı Yoğun Bakımda: Fatih Altaylı Duyurdu, Ailesinden Açıklama Geldi İlber Ortaylı Yoğun Bakıma Kaldırıldı
ABD - İran - İsrail Savaşında 12.Gün | ABD ve İsrail Üslerine Yoğun Bombardıman! Ölüm Füzeleri Ateşleniyor ABD ve İsrail'e Ait 2 Gemi Hürmüz Boğazı'nda Vuruldu
İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e Saldırı: Sağlık Durumu Nasıl? İran’ın Yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e Saldırı: Sağlık Durumu Nasıl?
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan Gözaltında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon
Bayram İkramiyeleri ve Emekli Maaşının Yatacağı Tarih Belli Oldu: Milyonların Gözü Bu Haberdeydi Bayram İkramiyelerin Yatacağı Tarih Belli Oldu: Emeklilerin Gözü Bu Haberdeydi