Kartalkaya Faciasında İkinci Hesap Günü

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Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği facianın üzerinden 6 ay geçerken, yargılama süreci başladı. 78 vatandaşın hayatını kaybetmesine 133 vatandaşın da yaralanmasından sorumlu tutulan 32 kişi dün davanın ilk duruşmanın 1. Celsesi görüldü. Dün görülen duruşmada bazı polis memurları dahi gözyaşlarına halim olamamıştı...

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katılırken, ilk duruşmanın ikinci 2. Celsesi bugün görülüyor.

Gazeteci Emrullah Erdinç, duruşma salonundan detayları aktarıyor.

11.30 YANGINI GÖRMESİNE RAĞMEN KİMSEYİ UYANDIRMAMIŞ!

Otelin muhasebe personeli Cemal Özer'in ifadesi sırasında mağdur tarafı çileden çıktı.

Mağdur Avukatı: “Otelde yangın güvenlik ekipmanlarıyla ilgileniyor musunuz?”

Sanık Cemal Özer: “Hayır, ilgilenmiyorum.”

Mağdur Avukatı: “İtfaiye sizi kaç dakika sonra kurtardı?”

Sanık Cemal Özer: “Yaklaşık 10 dakika sonra.”

Mağdur Avukatı: “Elektrikler ne zaman kesildi?”

Sanık Cemal Özer: “Geldi, gitti. En son saat 04.30 civarında tamamen kesildi.”

Mağdur Avukatı: “Dün Bayram Ütkü, elektriği itfaiyeden sonra kestik dedi. Bu bilgiyle çelişiyor.”

Sanık Cemal Özer: “Elektrikler gelip gidiyordu. Sonra tamamen kesildi.”

Mağdur Avukatı: “Yan odada insanlar vardı. Kimseyi uyandırmayı düşünmediniz mi?”

Sanık Cemal Özer: “Koridorda duman vardı. Bir süre sonra çıktı. Kapının altına havlu koydum. Kimse ‘yangın var’ diye bağırmadı.”

Mağdur Avukatı: “03.30’da uyandığınızı söylüyorsunuz. Bu saat net mi?”

Sanık Cemal Özer: “Evet, net.”

Mağdur Avukatı: “Bizim tespitlerimize göre yangın, sizin uyandığınız saatten kısa bir süre sonra başlamış. Yani bir saat odada beklediniz, kimseye haber vermediniz. Doğru mu?”

Sanık Cemal Özer: “Koridora bile çıkamadım.”

Mağdur Avukatı: “O sırada telefonunuz yanınızdaydı. Emir Bey’le grup yazışması yaptınız mı?”

Sanık Cemal Özer: “Hayır, yazışmadım.”

Mağdur Avukatı: “O gece GSM üzerinden Kadir Özdemir ile telefon görüşmesi yapmışsınız. 40 saniyelik bir arama var.”

Sanık Cemal Özer: “Evet, aradım. 30 saniye konuştum. Yangını haber verdim. O da durumu sordu.”

Mağdur Avukatı: “Acil durum planında görevlendirildiğinizi ne zaman öğrendiniz?”

Sanık Cemal Özer: “Panodaki listeden öğrendim.”

Mağdur Avukatı: “Eğitiminiz olmadığını söylediniz. Bu görevlendirmeye itiraz ettiniz mi?”

Sanık Cemal Özer: “Hayır, itiraz etmedim.”

Mağdur Avukatı: “Eğitiminiz var mıydı?”

Sanık Cemal Özer: “Hayır, yoktu.”

Mağdur Avukatı: “Görev dağılımı her zaman yapılır mıydı?”

Sanık Cemal Özer: “Evet, yıllık olarak yapılır.”

11.21 'OTELİN MÜDÜRÜ DURUŞMA BOYUNCA UYUYOR'

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası Avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü aynı zamanda da otel sahibi Halit Ergül'ün damadı olan Emir Aras'ın duruşma boyunca uyuduğunu ifade eden Avukat Hasarpa, "Alp Mercan'ın ablasıyım. Yangında kardeşim ve en yakın arkadaşı Yiğit Gencebay, kurtuldukları halde sırf insanları kurtarmak için tekrar içeri girdiler ve biz onlardan kalanlara ancak 10'uncu katta ulaştık. Davaya avukatı olarak katılıyorum ben, her ikisinin de. Bundan büyük bir onur duyuyorum. Bir avukat olarak aslında oldukça gergin bir ortam içerisi. Oldukça duygusal bir ortam. Herkes oldukça usulüne uygun davranmaya çalışıyor. Aile birliği için oldukça zor. Çünkü karşımızda uyuyan bir Emir Aras var. Otel yöneticisi var. Şirketin aynı zamanda damadı var. Duruşma boyunca uyuyor. Gerçekten insanların sinirlerini hoplatan bir durum oluyor" dedi.

10.58 OTELİN GENEL MÜDÜRÜ İLE İLGİLİ ÇARPICI İFADELER

Sanık kürsüsüne Grand Kartal Oteli muhasebe personeli Cemal Özer getirildi. Özer’in ifadesinde şirketin genel müdürü Emir Aras ile ilgili ifadeler dikkat çekti çekti.

Sanık Cemal Özer: “İtfaiyenin denetime geldiği gün, müdürümüz ‘Bugün itfaiyeden gelebilirler, refakat edin’ dedi. İtfaiye geldi, birlikte 6. kata çıktık. İtfaiye eri dijital metreyle koridoru ölçtü, sonra diğer alanlarda inceleme yaptı. Hazır olan formu doldurdu, ben de raporu imzaladım. Muhasebe yardımcısına bildirdim. Sonra durumu Emir Aras’a söyledik. Gazelle Otel Müdürü Ahmet Bey’i orada gördük, ona da söyledik. Emir Bey’e eksiklikleri tek tek anlattık. Raporu inceledi ve ‘Tamam, ben Kadir Özdemir ile konuşurum’ dedi. Ama sonra bize kızdı ve ‘Başımıza iş açtınız’ dedi.”

Mahkeme Başkanı: “Bu eksiklikler tespit edildikten sonra ne yaptınız?”

Sanık Cemal Özer: “Raporu bilgisayarda temize geçtim, Emir Bey’e gösterdim. Gazelle Otel Müdürü Ahmet Bey’e de gösterdim. Eksikliklere baktı ve ‘Tamam’ dedi. Sonrasında Emir Bey ile tekrar görüştük, o da yine bize kızdı.”

Mahkeme Başkanı: “Ahmet Demir sizinle birlikte Emir Aras’a geldi mi?”

Sanık Cemal Özer: “Hayır, gelmedi.”

Mahkeme Başkanı: “Peki, o sırada Ahmet Demir neredeydi?”

Sanık Cemal Özer: “Grand Kartal Otel’deydi.”

Mahkeme Başkanı: “Raporu gördü mü?”

Sanık Cemal Özer: “Evet, gördü ve okudu.”

Mahkeme Başkanı: “Yangın sırasında neredeydiniz?”

Sanık Cemal Özer: “Oteldeydim, itfaiye beni kurtardı.”

Mahkeme Başkanı: “Otel personeline yangın eğitimi verildi mi?”

Sanık Cemal Özer: “Benim dönemimde hiç verilmedi.”

Mahkeme Başkanı: “Yangın uyarı sistemi kapatıldı mı?”

Sanık Cemal Özer: “Bilmiyorum.”

Mahkeme Başkanı: “Yangın tüpü var mıydı?” Sanık Cemal Özer: “Vardı.”

Mahkeme Başkanı: “Çalışıyor muydu?”

Sanık Cemal Özer: “Bilmiyorum.”

Mahkeme Başkanı: “Acil müdahale ekibi listesinde adınız var. Doğru mu?”

Sanık Cemal Özer: “Bilmiyorum.”

Mahkeme Başkanı: “Dosyada acil müdahale ekibine ait imza sizin mi?”

Sanık Cemal Özer: “Hayır, benim değil.”

10.40 'USULSÜZ DENETİM YAPMIŞIZ'

Bolu İl Özel İdaresi Eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, sanık kürsüsüne geldi.

Mağdur Avukatı: “Kendi denetimlerinizde ruhsatın yeterli olup olmadığını incelediniz mi? Beş denetimin ikisi sizin döneminizde yapılmış.”

Sanık Mehmet Özel: “Yangın raporu evrak üzerinden incelenir. Turizm alanı dışındaki yerlere denetime giderek yetkisiz şekilde işlem yapmışız. Usulsüz denetim yapmışız.”

Mağdur Avukatı: “Yangın yeterlilik belgesi dosyada yok. Sizin döneminizde de bulunmuyor. Bu belgenin varlığını araştırdınız mı?”

Sanık Mehmet Özel: “Yangın raporu bir kere verilir.”

Sanık avukatı sorulara itiraz etti. Mağdur aileleri ise: “Cevaba göre soru soruyoruz” diyerek karşılık verdi.

Mağdur Avukatı: “Ruhsat verildikten sonra yönetmeliğe göre dosyayı kontrol ettiniz mi?”

Sanık Mehmet Özel: “Evet, kontrol ettim. Yangın raporu dosyada vardı.”

Mağdur Avukatı: “Dosyada rapor olmadığı için bu soruyu sordum. Teşekkür ederim.”

Mağdur Avukatı: “Denetimlere giderken üstlerinize haber verdiniz mi?”

Sanık Mehmet Özel: “Evet, haber verdim. Üstüm genel sekreter yardımcısıydı.”

Mağdur Avukatı: “Sırrı Bey, kendisine bilgi verilmediğini, haberi olsaydı soruşturma açacağını söyledi.”

Mağdur Avukatı: “Yangın raporu yoksa ne yapılır?”

Sanık Mehmet Özel: “Yangın raporu alınana kadar otelin kapatılması gerekirdi.”

Mağdur Avukatı: “Yapıda değişiklik olmadığı sürece yangın raporu alınmaz dediniz. Ancak otelde asansör tadilatı yapılmış. Bu bir değişiklik değil mi?”

Sanık Mehmet Özel: “Bu durumdan haberimiz yok. Bize yalnızca mimari değişiklik olursa bilgi verilir.”

Sanık Avukatı: “Otel yönetiminden kim sizinle veya kurumla iletişime geçiyordu?”

Sanık Mehmet Özel: “Hatırlamıyorum.”

10.20 SANIKLARIN İFADELERİ ALINMAYA DEVAM EDİLİYOR

Davada 78 kez "olası kastla öldürme", "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası istenen 13 sanık ile "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen 19 sanığın dün 9'unun savunması alınmıştı.

Sanıkların savunmaları bugün de devam ediyor.

NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İLK GÜN 9 SANIK SAVUNMA YAPTI

Dava için Bolu Sosyal Bilimler Lisesi içerisinde yer alan spor salonu, 700 kişilik mahkeme salonuna dönüştürüldü. Mahkeme salonu, kamera sistemlerinden alt yapısına kadar son teknoloji ile donatıldı. Duruşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Türkiye'nin merakla beklediği davanın ilk duruşması dün başladı. Duruşmanın ilk gününde; Gazelle Otel Resort Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir, uygunluk değerlendirme şirketi olan FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi'nin çalışanı tutuksuz sanık Aleyna B., aynı şirketin yetkilisi tutuksuz sanık Ali A., teknik personeller tutuksuz sanık Bayram Ü., tutuklu Tahsin Pekcan, tutuklu Hüseyin Özer ile Bolu İl Özer İdaresi Genel Sekreteri tutuklu Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu Bünyamin Bal ve İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü tutuklu Yeliz Erdoğan, savunma yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi