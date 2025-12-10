Kartalkaya Faciasında Flaş Gelişme! Bakanlığın 9 Çalışanına Yurt Dışı Yasağı

Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 9 personeline yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Son Güncelleme:
Kartalkaya Faciasında Flaş Gelişme! Bakanlığın 9 Çalışanına Yurt Dışı Yasağı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir karar alındı. Soruşturmayı yürüten Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 9 personeli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANMIŞTI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Aralık tarihinde, Grand Kartal Otel yangını ile ilgili verilen ceza kararlarının gerekçesini açıkladı. Sanıklar Halit Ergül, Emir Aras, Ahmet Demir ve Kadir Özdemir’in, bilinçli taksir unsurlarını aştıkları, belirlenen eksiklikleri giderme kudretinde olmalarına ve eksiklikleri derhal gidermemenin yangın güvenliği yönünden yüksek risk oluşturduğunu bilmelerine rağmen "olursa olsun" mantığı ile hareket ederek bu risklerin önüne geçmek için herhangi bir girişimde bulunmadıkları belirtildi.

Otel sahibi olan yönetim kurulu üyelerinin yangının ilk anından itibaren haberleri olmasına rağmen otelde kalan diğer kişilerin kurtarılmasına yönelik kimseye haber/talimat vermediklerinin anlaşıldığı, bu haliyle sanıkların inkar mahiyetinde savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi.

Kamu kurumu olan belediyenin otelle ilgili eksiklikleri tespit etmesine rağmen, bu eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili kurumlara bildirimde bulunmak yerine, otel yöneticileri ve yetkili personelleri ile birlikte hareket ederek, başvurunun iptaline yönelik usuli işlemler yönünden yol gösterdiği, kamu kurumu olan belediyenin kamu güvenliği yönünden hayati önem arzeden bu konuda görevini yerine getirmeyerek aksi yönde yol gösterici işlemler ve eylemlerde bulunması, 'vahim' nitelikte bir eylem olarak değerlendirildi.

Kartalkaya Yangın Faciası Davasında Gerekçeli Karar AçıklandıKartalkaya Yangın Faciası Davasında Gerekçeli Karar AçıklandıGüncel
Bolu Kartalkaya Otel Yangını Davasında Karar AçıklandıBolu Kartalkaya Otel Yangını Davasında Karar AçıklandıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Grand Kartal Otel Yangın
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Eşini Öldüresiye Darbetti, Gerçek Hastanede Ortaya Çıktı! Öldüğünü Düşününce Kaza Süsü Verdi Eşini Öldüresiye Darbetti, Gerçek Hastanede Ortaya Çıktı!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İzmir'de Adım Adım Felakete... Su Kesintisi Artık Her Gün Uygulanacak İzmir'de Adım Adım Felakete... Su Kesintisi Artık Her Gün Uygulanacak
ÇOK OKUNANLAR
Şener Üşümezsoy ve Naci Görür Aynı Bölgede Alarm Verdi! Büyük Deprem Kapıda Şener Üşümezsoy ve Naci Görür Aynı Bölgede Alarm Verdi! Büyük Deprem Kapıda
SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: 5 Gün Sonra Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: 5 Gün Sonra Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak
Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy İle Birlikte 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Gözaltındaki Diğer İsimler Belli Oldu Mehmet Akif Ersoy İle Birlikte 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Gözaltındaki Diğer İsimler Belli Oldu
Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Kaçarken Yakalandı! Gözaltı Sayısı 4'e Yükseldi Güllü'yü Kızı mı Öldürdü? Gözaltı Sayısı Yükseldi
İşe Her Gün Erken Gidenler Yandı: Mahkemeden Şoke Eden Karar İşe Her Gün Erken Gidenler Yandı: Mahkemeden Şoke Eden Karar