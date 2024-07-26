Kartal'da Korku Dolu Anlar! Bir Anda Çöktü, Bina Tahliye Edildi

İstanbul Kartal'da 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin balkonu bir anda çöktü. Apartman sakinleri büyük bir gürültü ile neye uğradıklarını şaşırırken şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kartal'da Korku Dolu Anlar! Bir Anda Çöktü, Bina Tahliye Edildi

İstanbul'un Kartal'da ilçesine Orhantepe Mahallesi Banu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4. katındaki evin balkonu çöktü. Bina sakinleri gürültüyü duyarak büyük panik yaşadı. Balkondan kopan moloz parçaları sokağa döküldü.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve belediye zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken bina ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kaynak: İHA

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