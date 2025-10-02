Kartal’da Deprem Toplantısı! Acil Değerlendirme Yapıldı

Kartal Belediyesi, Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Afet Koordinasyon Merkezi’ni devreye alarak teyakkuza geçti.

Son Güncelleme:
Kartal’da Deprem Toplantısı! Acil Değerlendirme Yapıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kartal Belediyesi, Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Afet Koordinasyon Merkezi’ni devreye alarak teyakkuza geçti.

Kartal Belediyesi, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında bugün saat 14.55'te 5 büyüklüğünde 6.71 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası teyakkuza geçti.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve belediye birim müdürleri, Afet Koordinasyon Merkezi’nde bir araya gelerek, ilçedeki ekiplerden anlık durum raporları aldı. Değerlendirmelerde, Kartal’da herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

"GEÇMİŞ OLSUN"

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Marmara Ereğlisi açıklarında gerçekleşen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can ve mal kaybının yaşanmamış olmasını temenni ediyorum. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kartal Belediyesi ekipleri, olası risklere karşı sahadaki çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlara da resmi kurumların bilgilendirmelerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İstanbul’da Yürekler Ağıza Geldi! Deprem Çantasını Mutlaka Hazırda Tutun! Hayat Kurtaran Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır? Deprem Sonrası Hazırda Tutun! Hayat Kurtarıyor
Ormanlık Alanda Uyuşturucu Yetiştiriyorlardı! Yakayı Ele Verdiler Ormanlık Alanda Uyuşturucu Yetiştiriyorlardı! Yakayı Ele Verdiler
Kış Aylarında Artan Vakalara Dikkat! Grip Salgını Kapıda Kış Aylarında Artan Vakalara Dikkat! Grip Salgını Kapıda
Hande Erçel Bu Sefer Türkiye Değil İtalya Basınında Manşet! O Sözleri Ülkeyi Salladı Bomba Açıklama! İtalya Bu Sözlerle Çalkalanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem... Birçok İlden Hissedildi Marmara Denizi'nde 3 Dakikada 2 Şiddetli Deprem
Sumud Filosu Aktivistleri Nerede? Beklenen Açıklama Geldi Sumud Filosu Aktivistlerinin Son Durumu Ne?
Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar... Büyük Depremi Tetikler mi? Marmaraereğlisi Depremi Sonrası Uzmanlardan Peş Peşe Açıklamalar
İktidara Yakın Sabah Gazetesinden İddia: Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak Bugün 7 Belediye Başkanı AKP'ye Katılacak
Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında! Soruşturmada Dengeler Değişti, O İki Erkek Kim? Güllü'nün Ölümü Artık Cinayet Masasında!