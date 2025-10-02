Kartal’da Deprem Toplantısı! Acil Değerlendirme Yapıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kartal Belediyesi, Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Afet Koordinasyon Merkezi’ni devreye alarak teyakkuza geçti.

Kartal Belediyesi, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında bugün saat 14.55'te 5 büyüklüğünde 6.71 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası teyakkuza geçti.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve belediye birim müdürleri, Afet Koordinasyon Merkezi’nde bir araya gelerek, ilçedeki ekiplerden anlık durum raporları aldı. Değerlendirmelerde, Kartal’da herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

"GEÇMİŞ OLSUN"

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Marmara Ereğlisi açıklarında gerçekleşen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can ve mal kaybının yaşanmamış olmasını temenni ediyorum. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kartal Belediyesi ekipleri, olası risklere karşı sahadaki çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlara da resmi kurumların bilgilendirmelerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

