Kartal Belediyesi'nin 2025 Bütçesine Onay

Kartal Belediye Meclisi, 2025 yılına ait Mali Bütçe ve Performans Raporu'nu görüşmek üzere Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda toplandı. Toplantı, Başkan Yüksel yönetiminde gerçekleştirildi.

Bütçe sunumu, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve CHP Meclis üyesi Umutcan Kıskanç tarafından yapıldı. Başkan Yüksel, 650 milyon liralık bütçenin planlanan gelir-gider kalemlerini tek tek meclis üyeleriyle paylaştı. Ardından sırasıyla meclis üyeleri Kubilay Salihvatandaş, Önder Turmuş, Haydar Göksoy, Adem Yıldız ve Sinan Kılıç bütçeyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Tüm konuşmacılar, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısını kınayan konuşmalar yaptı.

Müdürlüklerin de bütçelerinin tek tek oylanması sonrasında Kartal Belediyesi’nin 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi oy çokluğu ile kabul edilerek, 5 milyar 876 milyon TL oldu.

Kaynak: ANKA