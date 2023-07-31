Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra dün sabah saatlerinde şarampole devrilen otobüsten ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Celal Kaya, yaşam mücadelesini kaybetti.

Böylece kazada ölenlerin sayısı 8'e çıktı.

Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada 7 kişi ölmüş, 23 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Özgür Özel: Baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu, süratle devrim yapmak zorundayız Özgür Özel: Baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu
Kutu kutu içiyorduk! Alkolden daha zararlı içeceği Canan Karatay Açıkladı... Asla içmeyin asla Kutu kutu içiyorduk! Alkolden daha zararlı içeceği Canan Karatay Açıkladı... Asla içmeyin asla
Çiftçilerin emekleri boşa gitti: 13 TL birden düştü! Toplamayı bırakıp, çürümelerini izliyorlar.. Çiftçilerin emekleri boşa gitti: 13 TL birden düştü! Toplamayı bırakıp, çürümelerini izliyorlar..
Merkez Bankası'nın yeni başkan yardımcılarıyla ilgili bilinmeyenler: 'Biri Davutoğlu ekibine yakınmış, diğeri Erdoğan'ın danışmanlarıyla gerilim yaşamış' 'Biri Erdoğan'ın danışmanlarıyla gerilim yaşamış, diğeri Davutoğlu'na yakınmış'
ÇOK OKUNANLAR
Esenyurt'ta öldürülen tekel esnafının babası konuştu Esenyurt'ta öldürülen tekel esnafının babası konuştu
Kanserin erken bir belirtisi ortaya çıktı: Gece bunu yaşayanlar dikkat! Kanserin erken bir belirtisi ortaya çıktı: Gece bunu yaşayanlar dikkat!
En düşük memur maaşı için konuşulan rakam ortaya çıktı: Talepler ayrıca dikkat çekti En düşük memur maaşı için konuşulan rakam ortaya çıktı
Meteoroloji'den 'ağustos' uyarısı: Çok zor geçecek Meteoroloji'den 'ağustos' uyarısı: Çok zor geçecek
Boynuzları olan cisim Dünya'ya yaklaşıyor! Gökyüzüne bakan görebilecek Boynuzları olan cisim Dünya'ya yaklaşıyor!