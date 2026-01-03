Kars'ta Yolcu Otobüsü Devrildi, Yaralılar Var
Ardahan'dan yola çıkan bir yolcu otobüsü Kars'ta devrildi. Korkutan kazada 17 kişi yaralandı.
Ardahan'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan, sürücü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Susuz ilçesi girişindeki kavşakta devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
17 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
