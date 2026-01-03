Kars'ta Yolcu Otobüsü Devrildi, Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ardahan'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan, sürücü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Susuz ilçesi girişindeki kavşakta devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

17 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA