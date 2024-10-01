Kars'ta Kaçan 3 Hükümlü Yakalandı

Kars’ta haklarında 12 yıl ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

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Kars'ta Kaçan 3 Hükümlü Yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda Digor ilçesinde hakkında 2 yıl kesinleşmiş, 12 yıl 1 ay yargılaması devam eden hapis cezası bulunan C.A., Susuz ilçesinde hakkında 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ve Arpaçay ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.İ. saklandıkları yerde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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