Kars'ta Kaçak Kazıya Suçüstü

Kars'ta Esenkent köyü yakınlarında define arayan 2’si Azerbaycan uyruklu 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

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Kars'ta Kaçak Kazıya Suçüstü

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Esenkent köyü yakınlarında define için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, S.Ç. (46), M.A. (26), O.C.A. (27) ve Y.K. (31) ile Azerbaycan uyruklu T.E. (44) ve R.I'yı (39) izinsiz kazı yaparken yakaladı.

Zanlıların kazıda kullandığı 2 metal arama dedektörü ve aparatı, dijital dedektör göstergesi ve çantası, balyoz, 3 kürek, 3 murç, 2 kazma, 1 çekiç, 1 inşaat eldiveni ve 2 kova ele geçirildi. ​​​​​​​Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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