Kars'ta Kaçak Kazı Yapan 9 Kişiye Suçüstü

Kars'ta kaçak kazı yapan 2'si kadın 9 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakaladı.

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Kars'ta Kaçak Kazı Yapan 9 Kişiye Suçüstü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2'si kadın 9 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları kamyonet, 2 dedektör, 2 kürek, 2 kazma ve 1 levyeye el konuldu.

Gözaltına alınan H.D, A.D, O.D, C.D, H.D, M.D, A.D, F.D. ve F.Ö.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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