Kars'ta Feci Kaza! Minibüsle Otomobil Çarpıştı

Kars'ta inşaat işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin kavşakta çarpışması sonucu kaza meydana geldi. ı. 2 aracın karıştığı kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Kars'ta Feci Kaza! Minibüsle Otomobil Çarpıştı

Kars'ta, sabah erken saatlerde Selim Sarıkamış karayolu Selim ilçe merkezi kavşağında meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İnşaat işçilerini taşıyan minibüsle otomobil kavşakta çarpıştı. Minibüsünün camlarından fırlayan yaralılar yola savruldu.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Hastaneye sevk edilen 8 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası
Son Güncelleme:
Tartıştığı Kişiyi Vurdu, Polise Ateş Açtı! Tartıştığı Kişiyi Vurup, Polise Ateş Açtı!
Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor
İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz... İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz...
Bursa'da Korku Dolu Anlar! Bursa'da Korkutan Yangın!
ÇOK OKUNANLAR
Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu
Meteoroloji'den 12 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Memurları İlgilendiriyor! Toplu Sözleşme İkramiyesi Belli Oldu Toplu Sözleşme İkramiyesi Belli Oldu
Atatürk'e Hakaret Tartışması Kanlı Bitti! Darbedilince Tüfekle Ateş Açtı Atatürk'e Hakaret Tartışması Kanlı Bitti
Bandırma-Gönen Karayolunda Feci Kaza! TIR ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 1 Yaralı TIR ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 1 Yaralı