Kars'ta 6 Afganistanlı İran Pasaportuyla Yakalandı
Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı. Şahısların üzerinden sahte İran pasaportu çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, bu kapsamda Kars Tren Garı'nda yaptığı denetimlerde, 6 Afganistan uyrukluyu yakaladı. Düzensiz göçmenlerin üzerinde sahte İran pasaportları ele geçirildi.
Yapılan parmak izi sorgusunda M.M'nin "Hırsızlık" suçundan arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece "resmi belgede sahtecilik" suçundan "Erzurum Geri Gönderme Merkezini terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulandı.
Kaynak: AA