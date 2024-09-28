Kars’ta 4 Kişinin Yaralandığı Trafik Kazası

Kars’ta minibüs ile kamyon çarpıştığı kazada dört kişi yaralandı. Feci kazada kamyon da sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kars’ta 4 Kişinin Yaralandığı Trafik Kazası

Kaza; Kars-Ardahan kara yolunda meydana geldi. Kars’’tan Susuz istikametine seyir halindeki minibüs ile saman yüklü kamyon Kars-Ardahan çevre yolu kavşağında çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle yan yatan kamyonda bulunan sürücü ve yanındaki yolcular yaralandı. Olay yerine itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan, T.Ç., E.A., G.A. ve D.Ç. sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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